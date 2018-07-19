У Гані священик приніс в жертву "дияволу" 675 осіб протягом 17 років, - ЗМІ

Понад 600 жертв були дітьми, яких священикові передали лікарі і медсестри, які були сатаністами

У Західній Африці в Гані священик, виступаючи по телебаченню, зробив шокуюче зізнання. За два десятки років він приніс в жертву сатані кілька сотень людей.

У телевізійному інтерв'ю священик, приховував своє обличчя під маскою, розповів, що скоїв 675 ритуальних вбивств, інформує The Daily Mail.

Злочини скоювалися священиком протягом 17 років.

З розповіді духовного пастора, якому виповнилося близько 30 років, випливає, що він з народження відчував себе слугою диявола. За словами чоловіка, він входив в контакт з 650 демонічними духами.

За словами священика, він кається у скоєному, і відмовився від сатанізму. Однак, чоловік додав, що в Гані є й інші "псевдосвященники", які обманюють паству і є слугами диявола.

Священик заперечував, що виступив з шокуючою заявою по телебаченню заради отримання грошової винагороди.

За словами колишнього сатаніста, він є сином голови Верховного суду, який залишив йому велику спадщину у вигляді об'єктів нерухомості.

Нагадаємо, що в Уганді шамани масово вбивають дітей, щоб зупинити посуху.

На півдні Малаві щонайменше п'ятьох людей звинуватили у тому, що вони поводяться, як вампіри.