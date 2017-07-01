У "Газпромі" зафіксували рекордні поставки газу через "Північний потік"
"В умовах підвищеного попиту на газ в Європі "Газпром" три дні поспіль - 4, 5 і 6 січня - фіксує новий рекордний обсяг поставки газу по "Північному потоку" - 165,2 мільйона кубічних метрів на добу", - йдеться в повідомленні компанії, інформує Прайм.
"З початку 2017 року добовий обсяг експорту газу по газопроводу виріс. 1 січня він вперше досяг 160,75 мільйона кубічних метрів на добу. 2, 3 і 4 січня цей показник щодня збільшувався - поставки становили, відповідно, 161, 163,1 і 165,2 мільйони кубічних метрів на добу", - наголошується в повідомленні.
"В цей час обсяг завантаження "Північного потоку" в перерахунку на рік на 10% перевищує проектні обсяги газопроводу. Європейські споживачі вибирають його за високу надійність транспортування газу. Це не тільки бестранзитний газопровід, безпосередньо сполучає газотранспортні системи Росії і Європи, а й, що дуже важливо, газопровід сучасний і високотехнологічний. Він десятиліттями буде гарантовано забезпечувати Європу російським газом. Такими ж перевагами буде мати і "Північний потік - 2", - сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
Варто відзначити, що "Газпром" надіслав заявку в Україну на збільшення об’ємів експорту палива до Європи через різке похолодання до 278,9 млн куб. м.
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