У "Газпромі" зафіксували рекордні поставки газу через "Північний потік"

З початку 2017 року добовий обсяг експорту газу по газопроводу виріс

Російська компанія "Газпром" три дні поспіль фіксує новий рекорд обсягів поставок газу по "Північному потоку" на рівні 165,5 мільйона кубометрів на добу.

"В умовах підвищеного попиту на газ в Європі "Газпром" три дні поспіль - 4, 5 і 6 січня - фіксує новий рекордний обсяг поставки газу по "Північному потоку" - 165,2 мільйона кубічних метрів на добу", - йдеться в повідомленні компанії, інформує Прайм.

"З початку 2017 року добовий обсяг експорту газу по газопроводу виріс. 1 січня він вперше досяг 160,75 мільйона кубічних метрів на добу. 2, 3 і 4 січня цей показник щодня збільшувався - поставки становили, відповідно, 161, 163,1 і 165,2 мільйони кубічних метрів на добу", - наголошується в повідомленні.

"В цей час обсяг завантаження "Північного потоку" в перерахунку на рік на 10% перевищує проектні обсяги газопроводу. Європейські споживачі вибирають його за високу надійність транспортування газу. Це не тільки бестранзитний газопровід, безпосередньо сполучає газотранспортні системи Росії і Європи, а й, що дуже важливо, газопровід сучасний і високотехнологічний. Він десятиліттями буде гарантовано забезпечувати Європу російським газом. Такими ж перевагами буде мати і "Північний потік - 2", - сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.

У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України. Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

Варто відзначити, що "Газпром" надіслав заявку в Україну на збільшення об’ємів експорту палива до Європи через різке похолодання до 278,9 млн куб. м.