У Гданську десятки тисяч людей прощаються із загиблим мером
"Поляки масово вийшли в центр міста з національними прапорами, портретами мера, квітами. У місті вжито підвищених заходів безпеки, рух у центральній частині обмежено", - йдеться у повідомленні "Укрінформу".
Заупокійна меса і церемонія прощання з мером транслюється на польських інформаційних телеканалах. Жителі міста можуть стежити за нею також з великих екранів, розташованих в декількох місцях Гданська.
Церемонія прощання проходить у базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії, на ній присутні президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, голова Європейської ради Дональд Туск, колишні президенти і прем'єри країни, колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук, а також близько 300 мерів польських міст і голів сільських адміністрацій. Жителі Варшави також зібралися на площі в центрі міста, де транслюється похоронна церемонія з Гданська.
Україну на урочистій церемонії поховання представляють посол України в РП Андрій Дещиця і консул України в Гданську Лев Захарчишин.
Мера Гданська урочисто поховають у Маріацькому костелі міста.
Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.
Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.
Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.
Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.
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