У Гданську десятки тисяч людей прощаються із загиблим мером

У Гданську в суботу, 19 січня, проходить прощання із загиблим минулого понеділка від ножових поранень мером Гданська Павелом Адамовичем. У заході беруть участь десятки тисяч людей.

"Поляки масово вийшли в центр міста з національними прапорами, портретами мера, квітами. У місті вжито підвищених заходів безпеки, рух у центральній частині обмежено", - йдеться у повідомленні "Укрінформу".

Заупокійна меса і церемонія прощання з мером транслюється на польських інформаційних телеканалах. Жителі міста можуть стежити за нею також з великих екранів, розташованих в декількох місцях Гданська.

Церемонія прощання проходить у базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії, на ній присутні президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, голова Європейської ради Дональд Туск, колишні президенти і прем'єри країни, колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук, а також близько 300 мерів польських міст і голів сільських адміністрацій. Жителі Варшави також зібралися на площі в центрі міста, де транслюється похоронна церемонія з Гданська.

Україну на урочистій церемонії поховання представляють посол України в РП Андрій Дещиця і консул України в Гданську Лев Захарчишин.

Мера Гданська урочисто поховають у Маріацькому костелі міста.

Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.

Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.