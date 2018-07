У Гельсінкі 1500 людей вийшли на протести через саміт Трампа і Путіна

У Гельсінкі заплановано близько десяти демонстрацій у зв'язку з самітом лідерів США і РФ, і сьогодні проходить найбільша з них - Helsinki Calling, повідомляє Yle.

Організатори очікують на участь 15 тисяч осіб, але поки в центрі міста зібралися близько 1500 демонстрантів.

Protest signs in downtown Helsinki during the #HelsinkiCalling demonstration #HelsinkiSummit #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/Ep9yEYMaZ5