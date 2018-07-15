У Гельсінкі 1500 людей вийшли на протести через саміт Трампа і Путіна
У Гельсінкі заплановано близько десяти демонстрацій у зв'язку з самітом лідерів США і РФ, і сьогодні проходить найбільша з них - Helsinki Calling, повідомляє Yle.
Організатори очікують на участь 15 тисяч осіб, але поки в центрі міста зібралися близько 1500 демонстрантів.
Protest signs in downtown Helsinki during the #HelsinkiCalling demonstration #HelsinkiSummit #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/Ep9yEYMaZ5— Yle News (@ylenews) 15 липня 2018 р.
"Через міжнародну увагу, зосереджену на Гельсінкі, ми закликаємо людей підняти сильний і потужний голос на захист прав людини, демократії, миру і клімату", - заявили організатори.
Учасники акції планують пройти маршем вулицями Гельсінкі і завершити демонстрацію на Сенатській площі перед будівлею парламенту.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прибув з офіційним чотириденним візитом до Великої Битанії, але в Лондоні його зустріли акціями протесту і гігантським дирижаблем Trump baby.
Як відомо, США та Росія підтвердили місце та час проведення зустрічі лідерів країн: саміт відбудеться 16 липня у Гельсінкі.
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