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У Гельсінкі 1500 людей вийшли на протести через саміт Трампа і Путіна

Організатори очікують на участь 15 тисяч осіб
У столиці Фінляндії в неділю проходить акція протесту, приурочена до приїзду в Гельсінкі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.
У Гельсінкі 1500 людей вийшли на протести через саміт Трампа і Путіна Фото: twitter.com/ylenews

У Гельсінкі заплановано близько десяти демонстрацій у зв'язку з самітом лідерів США і РФ, і сьогодні проходить найбільша з них - Helsinki Calling, повідомляє Yle.

Організатори очікують на участь 15 тисяч осіб, але поки в центрі міста зібралися близько 1500 демонстрантів.

 

"Через міжнародну увагу, зосереджену на Гельсінкі, ми закликаємо людей підняти сильний і потужний голос на захист прав людини, демократії, миру і клімату", - заявили організатори.

Учасники акції планують пройти маршем вулицями Гельсінкі і завершити демонстрацію на Сенатській площі перед будівлею парламенту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прибув з офіційним чотириденним візитом до Великої Битанії, але в Лондоні його зустріли акціями протесту і гігантським дирижаблем Trump baby.

Як відомо, США та Росія підтвердили місце та час проведення зустрічі лідерів країн: саміт відбудеться 16 липня у Гельсінкі.

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15 07 2018 17:52
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