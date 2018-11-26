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У Генпрокуратурі просять не викладати інформацію про пересування військової техніки в соцмережі

Будь-яка інформація подібного характеру може зіграти на руку Росії й зашкодити Україні
Представники Генеральної прокуратури України звернулися до українців та, зокрема, до представників ЗМІ з проханням не публікувати та не транслювати наживо в соціальних мережах будь-які відомості, що стосуються пересування українських військовослужбовців та військової техніки.
У Генпрокуратурі просять не викладати інформацію про пересування військової техніки в соцмережі Фото: з вільних джерел

За його словами, будь-яка інформація подібного характеру може зіграти на руку Росії й зашкодити Україні.

"Шановні колеги-журналісти та активні користувачі-власники модних гаджетів з можливістю робити фото-відео! Велике прохання - допомогти нашим воїнам укріпити оборону і не публікувати у соцмережах рух колон військової техніки, а також не транслювати це в он-лайн режимі. Не допомагайте ворожим шпигунам та розвідникам"-  повідомляє речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці. 

Такі застереження пов’язані із військовою агресією РФ в Азовському морі.

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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

 

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26 11 2018 13:31
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