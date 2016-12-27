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У Генпрокуратурі заявили, що суд над Єфремовим можуть провести в Луганській області

Найближчим часом Єфремов завершить ознайомлення з матеріалами досудового слідства, і після цього буде прийнято рішення про місце проведення судового процесу
Суд над колишнім народним депутатом від Партії регіонів Олександром Єфремовим можливо проходитиме в Луганській області.
У Генпрокуратурі заявили, що суд над Єфремовим можуть провести в Луганській області Олександр Єфремов. Фото: ukranews.com

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко під час прес-конференції в Краматорську

"Думаю, найближчим часом Єфремов завершить ознайомлення з матеріалами досудового слідства і після цього буде прийнято рішення про місце проведення судового процесу. З великою імовірністю можу сказати, що це буде Луганська область. Це буде і політично, і юридично правильно. За місцем скоєння злочину і саме там, де ідеологи сепаратизму відчинили двері війні", - сказав Луценко, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Нагадаємо, що термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

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27 12 2016 21:09
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