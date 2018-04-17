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У Генштабі пообіцяли захищатись через позов Матіоса до Муженка

В Генштабі готові захищатися в суді і опрацьовують позовну заяву
У Генеральному штабі ознайомлюються з позовом головного військового прокурора Анатолія Матіоса до керівника Генштабу Віктора Муженка.
У Генштабі пообіцяли захищатись через позов Матіоса до Муженка

Про це у коментарі Громадському сказав прес-секретар Генштабу Збройних сил Богдан Сеник.

Він додав, що в Генштабі готові захищатися в суді і опрацьовують позовну заяву.

"Офіційно до Генштабу надійшла позовна заява і вона зараз опрацьовується. Вживаються заходи щодо забезпечення належного представництва інтересів Генерального штабу ЗСУ в суді", — сказав Сеник.

За його словами, доручення щодо якого позивається Матіос — це телеграма, в якій йдеться про порядок допуску до військових об’єктів, що відсилає виключно до чинних законів України.

"Було відповідне юридичне роз’яснення щодо порядку допуску на роботу працівників військової прокуратури в органах військового управління та військових частинах на об’єктах. Сама телеграма посилається на уже існуючі в Україні нормативні документи і закони, які урегульовують порядок доступу і дій працівників військової прокуратури на військових об’єктах", — сказав Сеник.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос подав позов проти начальника Генштабу Віктора Муженка через обмеження повноважень військових слідчих прокурорів.

Матіос пояснив, що позивається через заборону Генштабу військовим прокурорам відвідувати місця дислокації військових частин без письмового дозволу.

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17 04 2018 21:19
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