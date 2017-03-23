У Генштабі повідомили про зменшення інтенсивності вибухів на арсеналі в Балаклії

Це дозволяє оцінити масштаби і готуватися до локалізації пожежі

У Генеральному штабі Збройних сил заявляють, що станом на 18:00 інтенсивність вибухів на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області зменшилася.

"За словами генерал-майора Олега Грунтковського, станом на 18:00 інтенсивність вибухів зменшилася, що дозволяє оцінити масштаби події і готуватися розпочати локалізацію події", - йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу.

Як зазначається, з ранку 23 березня в районному центрі та прилеглих селищах здійснюється патрулювання силами понад 100 військовослужбовців Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах, які допомагають правоохоронцям у забезпеченні правопорядку.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вибухи на складі боєприпасів у Балаклії можуть тривати ще тиждень.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.