У Генштабі повідомили про зменшення інтенсивності вибухів на арсеналі в Балаклії
"За словами генерал-майора Олега Грунтковського, станом на 18:00 інтенсивність вибухів зменшилася, що дозволяє оцінити масштаби події і готуватися розпочати локалізацію події", - йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу.
Як зазначається, з ранку 23 березня в районному центрі та прилеглих селищах здійснюється патрулювання силами понад 100 військовослужбовців Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах, які допомагають правоохоронцям у забезпеченні правопорядку.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вибухи на складі боєприпасів у Балаклії можуть тривати ще тиждень.
Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.
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