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У Генштабі та Міноборони пояснили, які заходи вживають з введенням воєнного стану

Наразі немає підстав для ствоворення військових адміністрацій, однак Міністерство оборони стежитиме за ситуацією і буде готове створити їх у разі потреби
Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Ураїни Родіон Тимошенко розповів про заходи, яких вживають військові з огляду на запровадження військогово стану у 10 областях.
У Генштабі та Міноборони пояснили, які заходи вживають з введенням воєнного стану Фото: dt.ua

Він, зокрема розповів про такі заходи:

  • Поискорено бойове злагодження;
  • Прискорена підготовка резерву;
  • Мобілізації не буде. Проводитимуться лише збори резервістів першої черги у форматі стрілкового дня раз на тиждень. Резервістам буде виплачуватися матеріальна компенсація;
  • Будуть доукомплектовуватися військові медзаклади;
  • Буде посилена охорона портів та інших важливих інфраструктурних об’єктів.
  • Усі підрозділи переведені у повну бойову готовність;
  • Командування приступило до уточнення стратегічного плану застосування Збройних сил України;
  • Проведено розподіл відповідальності (згідно з законом про воєнний стан) військового командування за 10 областей, зазначених в указі РНБО; Триває узгодження питань з радами оборони областей;
  • Уточнено порядок формування частин териториальної оборони;
  • Посилююється протиповітряна оборона, йдуть і заплановані тренування із застосуванням сучасних ЗРК, які застосовуються для ураження як повітряних, так і морських цілей;
  • Деякі частини Нацгвардії буде перепідпорядковано Міністерству оборони.

Також, за словами заступника начальника Генштабу наразі немає підстав для ствоворення військових адміністрацій, однак Міністерство оборони стежитиме за ситуацією і буде готове створити їх у разі потреби.

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Крім того, змін у процедурі перетину лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил поки не передбачається, контрольні пункти в’їзду-виїзду рацюють у штатному режимі.

Міністерство оборони просить не поширювати неправдиву інформацію на кшталт "масової примусової мобілізації" або "наказів про конфіскацію нерозмитнених авто на користь армії". Ніякої конфіскації майна не планується. 

"Якщо шахраї користуючись ситуацією вдягатимуться у військову форму і чинитимуть спроби заволодіти вашою власністю — звертайтеся до поліції", — наголосили в міноборони.

У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

 
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28 11 2018 17:53
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