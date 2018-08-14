У Генуї обвалився міст, загинули щонайменше 20 людей, - ОНОВЛЕНО
Обвал великої секції мосту Моранді над річкою Полчевера стався незадовго до полудня, повідомляє видання Il Post.
A #genova è tragedia, crolla il ponte #Morandi si temono vittime, soccorsi al lavoro pic.twitter.com/xRK4ndAOVQ— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) August 14, 2018
Італійські ЗМІ поки не наводять даних про постраждалих, однак з огляду на масштаби руйнування, міст міг обвалитися разом з автомобілями.
Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина перевищує кілометр, висота – 90 метрів.
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Рятувальники заявили про щонайменше 20 загиблих, повідомляє місцеве видання Genova Il Secolo XIX.
Перші 10 травмованих людей відправили до найближчих лікарень. Рятувальники вважають, що кількість загиблих може збільшитися.
На місце виїхали поліція, карабінери (один з підрозділів Збройних сил Італії), медики та рятувальники.
Через обвалення мосту впали авто та люди, які були на ньому. Під уламками конструкцій також лишаються постраждалі.
Як повідомляв iPress.ua, 7 серпня на кільцевій трасі поблизу Болоньї прогриміла серія вибухів. Вибухнула цистерна, яка перевозила горючі матеріали.
Пожежа, яка почалася після вибухів, перекинулася на автомобілі щонайменше двох дилерських центрів поблизу.
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