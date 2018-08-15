У Генуї витягли чоловіка, який повис у зім'ятій машині під зруйнованим мостом, - ВІДЕО

Рятувальники в італійському місті Генуя витягли людину, яка повисла в зім'ятій машині під зруйнованим мостом.

Рятувальникам вдалося дістати з машини чоловіка, який дивом залишився живий: він повис в автомобілі на уламках. Його машина на відео виглядає так, що абсолютно незрозуміло, яким чином він залишився цілий.

Також ВВС наводить коментарі декількох очевидців обвалення мосту.

Автомобіль 33-річного Давіда Капелло впав з 30-метрової висоти, але опинився між колонами, тож чоловік вижив.

"Я зміг вийти.... Не знаю, чому мою машину не зруйнувало. Це виглядало як сцена з фільму, це був апокаліпсис", - сказав він.

43-річна лікарка Валентина Галбусера також розповіла про свій досвід виданню La Stampa.

"Міст впав переді мною, навіть не за 20 метрів, від аварії мене відділяли лише кілька секунд. Я відчула, що міст трясеться, і спробувала повернути назад. Потім я вийшла з машини і почала бігти".

Марокканський водій вантажівки, 39-річний Афіфі Ідріс повідомив AFP: "Я побачив, що зелена вантажівка переді мною зупинилася і розвернулася, тому я також зупинився, замкнув вантажівку і побіг".

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.