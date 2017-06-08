У гітариста The Rolling Stones виявили рак легенів

У гітариста рок-групи The Rolling Stones Ронні Вуда був виявлений рак легенів.

Рак легенів у нього виявили при обстеженні в травні 2017 року під час звичайного медичного огляду перед гастрольним туром. Також він зазначив, що він не має наміру проводити хіміотерапію.

"Я для себе вирішив, що якщо рак буде поширюватися, то я не погоджуся на хіміотерапію. Я не збираюся втрачати своє волосся", - розповів інтерв'ю виданню Daily Mail.

Він також розповів, що лікарям знадобився тиждень для більш ретельної діагностики. В цей час, згадує музикант, "все висіло на волосині".

"Це могло бути завісою і часом сказати "прощай", - зазначив гітарист.

За словами Вуда, пухлина не розросталася, тому досить було однієї операції по її видаленню.

"Зараз я в порядку, але змушений перевірятися кожні три місяці. Вони рано його (рак, - ред.) знайшли. Люди повинні перевірятися. Серйозно, люди повинні перевірятися. Я чортів везунчик, а значить, у мене дуже потужний ангел-хранитель", - розповів він.

Ронні (Рональд) Вуд народився у Великій Британії у 1947 році. У 1964 році він почав свою кар'єру в групі The Birds.