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У Глазго вдруге за чотири роки згоріла найпопулярніша будівля Великобританії, – ФОТО

Школа мистецтв Глазго вважається одним з провідних європейських художніх училищ і розташована в історичній будівлі 1909 року побудови, яку британці визнали найпопулярнішою у Великобританії
15 червня у Глазго загорілася місцева Школа мистецтв, розташована в історичній будівлі, яку реконструювали після пожежі 2014 року.
У Глазго вдруге за чотири роки згоріла найпопулярніша будівля Великобританії, – ФОТО Фото: glasgowlive.co.uk

Про це повідомляє Sky News.

Близько 23:19 надійшло повідомлення про займання, на місце прибули понад 150 пожежників. Попри їхні зусилля, за дві години пожежа сильно розгорілася. Мешканців прилеглих будинків евакуювали. До ранку вогонь перекинувся на кілька сусідніх будівель, зокрема, на клуб і концертну залу O2 ABC.

Ліквідувати пожежу вдалося лише вдень 16 червня.

Будівля школи вигоріла майже повністю. Видання GlasgowLive назвало її "тліючими руїнами".

Постраждалих немає, проте влада рекомендує мешканцям міста уникати місця пожежі.

Причини загоряння поки не встановлені.


Фото: glasgowlive.co.uk


Фото: glasgowlive.co.uk


Фото: glasgowlive.co.uk


Фото: glasgowlive.co.uk


Фото: glasgowlive.co.uk


Фото: glasgowlive.co.uk


Фото: glasgowlive.co.uk

Школа мистецтв Глазго, заснована в 1845 році, вважається одним з провідних європейських художніх училищ. Там навчають, зокрема, живопису, скульптурі, архітектурі, фотографії та дизайну.

Будівля школи – місцева визначна пам'ятка 1909 року побудови, в якій не лише навчалися студенти, а й регулярно проводять екскурсії. Видання The New York Times називає її "перлиною в архітектурній короні Глазго". У 2009 році Королівський інститут британських архітекторів провів національне опитування, в якому британці визнали будівлю найпопулярнішою у Великобританії за останні 175 років.


Фото: scotland.police.uk

Навесні 2014 року у приміщенні школи спалахнула каністра з горючою рідиною, яку використовували в одному зі студентських проектів. Тоді вогонь змогли загасити за кілька годин, а пожежникам вдалося врятувати близько 90% будівлі і більшу частину майна школи. На відновлення будівлі потрібні були від 25 до 35 млн фунтів. Студенти Школи мистецтв почали збір цієї суми, а ініціативу публічно підтримали актори Бред Пітт і Пітер Капальді. Роботи з реконструкції почалися влітку 2014 року і повинні були завершитися до кінця 2018 року. За планом в наступному році Школа мистецтв Глазго повинна була повернутися до історичної будівлі.

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16 06 2018 20:00
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