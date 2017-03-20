У Глухові планують відкрити центр терапії марихуаною, - місцева влада

Міський голова Глухова, Сумщина, Мішель Терещенко анонсував перший в Україні європейський центр терапії марихуаною.

"Під час спілкування з інвесторами ми змогли привернути їхню увагу до створення в Глухові першого європейського центру терапії марихуаною. Він має відкритись за три місяці, коли буде новий врожай конопель. Це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров’ї. Він буде більше схожий на центр краси, аніж на лікарню, і люди матимуть змогу не лише отримати лікування, а й також розслабитися або привести себе в хорошу форму", - написав Терещенко на своїй сторінці у Facebook.

Мер розказав, що найбільше, що він може зробити для онкохворих містян, які звертаються до нього по допомогу, це попросити соціальні служби виплатити їм 5 тисяч гривень, коли насправді вони потребують набагато більше на хіміотерапію. Та навіть якби була можливість збільшити допомогу в п’ять разів, цього все одно буде недостатньо, додав він.

"Але в Глухові ми маємо коноплі! Це наша традиція і ми навіть маємо відомий Інститут конопель, який ще 20 років тому міг виводити сорти конопель без ТГК (це означає ненаркотичні коноплі), але не без канабіноїдів, які можуть використовуватись для боротьби з численними захворюваннями: рак, склероз, Паркінсон, Альцгеймер", - зазначає Терещенко.

Посилаючись на медичні дослідження, мер Глухова розказав про властивості канабіноїдів і онкологічні захворювання, які вони допомагають лікувати. Терещенко запросив лікарів, науковців, інвесторів та просто зацікавлених осіб у дослідженні цієї методики контактувати з ним у facebook, щоб долучитися до проекту.

Нагадаємо, у січні парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.