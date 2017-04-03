У Голландії новий сорт тюльпанів назвали на честь Джамали

На честь переможниці "Євробачення-2016" голландська компанія Sto Kolex назвала новий сорт тюльпанів.

"На початку 2017 року голландська компанія по вирощуванню тюльпанів Sto Kolex вивела новий сорт квітки і назвала його в мою честь. Коли представники компанії повідомили мені, що хотіли б назвати новий сорт тюльпанів моїм ім'ям, я здивувалася. Для мене ця новина стала несподіванкою. Це дуже приємно і зворушливо", – написала Джамала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка відзначила, що дуже любить ці квіти і з ними пов'язано чимало приємних спогадів у її житті.

"Як я вже неодноразово розповідала в своїх інтерв'ю, певний період часу мій тато займався вирощуванням тюльпанів. Уявляю, як він зрадіє коли я передам йому цибулини, щоб він зміг посадити їх в нашому саду. Для мене це велика честь!", – додала вона.

Нагадаємо, українська співачка Джамала з піснею "1944", присвяченою депортації кримських татар, стала переможницею 61-го пісенного конкурсу "Євробачення", який пройшов в столиці Швеції на концертно-спортивній арені Globen.

Сама Джамала відповідаючи на запитання журналістів про те, що б вона сказала своїй прабабусі, якій було присвячено пісню "1944", заявила, що краще б не було цієї трагедії (депортації кримських татар – ред.).