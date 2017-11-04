У Гомелі через каструлю з дерунами провели евакуацію і викликали саперів

Нічийна сумка стала причиною евакуації пасажирів з тролейбуса в центрі білоруського Гомеля.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"На зупинці "вул. Селянська", розташованій на проспекті Леніна, з тролейбуса №5 евакуювали пасажирів. Причиною стала нічийна сумка, забута в салоні транспортного засобу. Про підозрілу знахідку пильні городяни повідомили в міліцію", - інформували в УВС Гомельського облвиконкому.

На місце події негайно прибула саперна група. Рух відбувався по одній смузі проїжджої частини, а територію навколо пункту зупинки оточили.

"На щастя, тривога виявилася помилковою. У нічийній сумці правоохоронці виявили каструлю з дерунами. Зараз рух по проспекту Леніна відновлено", - йдеться в повідомленні.