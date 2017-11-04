CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНічийна сумка стала причиною евакуації пасажирів з тролейбуса в центрі білоруського Гомеля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гомелі через каструлю з дерунами провели евакуацію і викликали саперів
Нічийну сумку виявили в тролейбусі
Про це повідомляє БЕЛТА.
"На зупинці "вул. Селянська", розташованій на проспекті Леніна, з тролейбуса №5 евакуювали пасажирів. Причиною стала нічийна сумка, забута в салоні транспортного засобу. Про підозрілу знахідку пильні городяни повідомили в міліцію", - інформували в УВС Гомельського облвиконкому.
На місце події негайно прибула саперна група. Рух відбувався по одній смузі проїжджої частини, а територію навколо пункту зупинки оточили.
"На щастя, тривога виявилася помилковою. У нічийній сумці правоохоронці виявили каструлю з дерунами. Зараз рух по проспекту Леніна відновлено", - йдеться в повідомленні.
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11 04 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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