CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу.
Нагадаємо, в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у вівторок 6 лютого сталося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів, в результаті чого поранення отримали 22 людини.
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У Гонконзі перекинувся пасажирський автобус: загинули щонайменше 19 людей
Причина ДТП встановлюється
Фото: Channel NewsAsia
Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі.
Причина ДТП наразі не встановлена, - повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції.
Нагадаємо, в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у вівторок 6 лютого сталося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів, в результаті чого поранення отримали 22 людини.
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10 02 2018 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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