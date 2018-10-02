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У Гонконзі перекинувся пасажирський автобус: загинули щонайменше 19 людей

Причина ДТП встановлюється
Щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу.
У Гонконзі перекинувся пасажирський автобус: загинули щонайменше 19 людей Фото: Channel NewsAsia

Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі.

Причина ДТП наразі не встановлена, - повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції.

Нагадаємо, в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у вівторок 6 лютого сталося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів, в результаті чого поранення отримали 22 людини.
 

 

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10 02 2018 15:55
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