У Гонконзі перекинувся пасажирський автобус: загинули щонайменше 19 людей

Щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу.

Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі.

Причина ДТП наразі не встановлена, - повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції.

Нагадаємо, в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у вівторок 6 лютого сталося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів, в результаті чого поранення отримали 22 людини.

