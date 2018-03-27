У горах Болгарії померли 70 коней через недбальство власника

Болгарська прокуратура почала розслідування стосовно власника табуна близько 100 коней після того, як велика кількість тварин були знайдені мертвими в засніжених горах.

Про це повідомляє Reuters.

Зображення мертвих та сильно ослаблених коней на Осоговській Планині недалеко від кордону з Македонією, на заході Болгарії, шокували болгар та захисників тварин. Багато хто закликає покарати власника табуна коней.

Прес-секретар головного прокурора країни повідомила, що близько 70 коней вже загинули, а ті, які вижили, досі залишаються у важкому стані.

"У нас є інформація про те, що особа, яка вчинила злочин, була зобов'язана піклуватися про тварин... Власник коней отримав досить значні суми у вигляді грантів від Європейського Союзу для конярства", - сказала прес-секретар.



Фото: Reuters

Повідомляється, що екологи виявили коней в неділю, 25 березня, на схилі гори, на висоті близько 1800 метрів над рівнем моря, і відразу ж повідомили поліції та екстрені служби, однак глибокий сніг ускладнював рятувальну операцію.