У горах Болгарії померли 70 коней через недбальство власника
Про це повідомляє Reuters.
Зображення мертвих та сильно ослаблених коней на Осоговській Планині недалеко від кордону з Македонією, на заході Болгарії, шокували болгар та захисників тварин. Багато хто закликає покарати власника табуна коней.
Прес-секретар головного прокурора країни повідомила, що близько 70 коней вже загинули, а ті, які вижили, досі залишаються у важкому стані.
"У нас є інформація про те, що особа, яка вчинила злочин, була зобов'язана піклуватися про тварин... Власник коней отримав досить значні суми у вигляді грантів від Європейського Союзу для конярства", - сказала прес-секретар.
Фото: Reuters
Повідомляється, що екологи виявили коней в неділю, 25 березня, на схилі гори, на висоті близько 1800 метрів над рівнем моря, і відразу ж повідомили поліції та екстрені служби, однак глибокий сніг ускладнював рятувальну операцію.
"Коні знаходяться у великій небезпеці через глибокий сніг та низьку температуру, та через вовків. Їм не вистачає води, їжі й даху над головою. Вони буквально стоять у снігу і немає можливості, щоб рухатися. Вони голодують, вони не їли протягом тривалого часу", - розповіла одна з активісток, яка знайшла цих коней.
У прокуратурі повідомили, що таке жорстоке поводження з тваринами карається до трьох років в'язниці та штрафом до 3,170$.
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