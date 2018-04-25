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У госпіталі МОЗ створять відділення лікування ПТСР у постраждалих внаслідок війн

Лікування тут буде доступним для всіх категорій ветеранів, їх родичів, а також для інших людей, які постраждали внаслідок військових дій
На базі закладу Міністерства охорони здоров'я створять відділення для лікування ПТСР у ветеранів війни та членів їхніх родин.
У госпіталі МОЗ створять відділення лікування ПТСР у постраждалих внаслідок війн Фото: unn.com.ua

Як повідомляють у МОЗ, планується розширити профіль "Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів "Лісова поляна". Госпіталь надалі лікуватиме воїнів-інтернаціоналістів, але робитиме це якісніше, на засадах доказової медицини, додавши послуги у сфері психічного здоров’я, обіцяє міністерство.

Лікування тут буде доступним для всіх категорій ветеранів – і афганців, і ветеранів АТО, членів їх сімей та людей, які постраждали внаслідок військових дій.

Форма власності закладу не змінюватиметься і не йдеться про його закриття.

Найближчим часом оголосять конкурс на посаду керівника закладу. У госпіталі планують покращити якість психологічної меддопомоги. Зараз приблизно 40% усіх пацієнтів госпіталю лікують порушення психіки, поведінки та захворювання нервової системи, однак там немає жодного психолога або психотерапевта. Саме для цього створюють додаткове відділення.

До роботи обіцяють залучати високопрофесійних фахівців, навколо яких у майбутньому формуватиметься навчально-практичний центр для спеціалістів з регіонів.

У міністерстві нагадують, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виникає внаслідок психотравмуючих подій. Світова статистика свідчить, що від 11% до 30% ветеранів з різних країн світу стикаються з цим розладом. Достовірна статистика для України відсутня.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше тисячі осіб, які брали участь в АТО, наклали на себе руки.

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25 04 2018 14:20
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