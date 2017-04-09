У ГПУ кажуть, що завершили розслідування вбивства Вороненкова
"Воно фактично розкрито і, як тільки дозволять інтереси слідства, результати будуть відкриті громадськості. Можу тільки сказати, що за цим убивством майже поставлена жирна точка. Ключові моменти вже відомі слідству", - заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю виданню "Інсайдер".
Раніше iPress.ua повідомляв, що Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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