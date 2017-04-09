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У ГПУ кажуть, що завершили розслідування вбивства Вороненкова

Результати згодом будуть відкриті громадськості
Убивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розкрито, але його результати поки не можуть бути оприлюднені.
У ГПУ кажуть, що завершили розслідування вбивства Вороненкова Фото: glavcom.ua

"Воно фактично розкрито і, як тільки дозволять інтереси слідства, результати будуть відкриті громадськості. Можу тільки сказати, що за цим убивством майже поставлена жирна точка. Ключові моменти вже відомі слідству", - заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю виданню "Інсайдер".

Раніше iPress.ua повідомляв, що Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

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04 09 2017 13:16
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