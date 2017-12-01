У ГПУ кажуть, що знали про гроші Лазаренка у Литві

Ці кошти - це частина 280 млн доларів, заарештовані на підставі клопотань американського суду в 5 юрисдикціях світу

Генпрокуратура України знала про 30 млн доларів колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка в Литві.

"Виявлені журналістським розслідуванням OCCRP 30 млн дол. США Павла Лазаренка в Литві не стали новиною для Генпрокуратури України, яка активно працює над їх поверненням в Україну протягом останніх півроку. Зазначені гроші є частиною тих 280 млн дол. США, що заарештовані на підставі клопотань американської Феміди в 5 юрисдикціях світу", - написав заступник генпрокурора Євгеній Єнін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, від ГПУ залежить, чи будуть повернені до України зазначені кошти.

"Зараз цивільний процес Уряд США vs Лазаренко вступив у свою фінальну стадію. Успіх цього процесу, що триває в США, значним чином залежить від зусиль Генпрокуратури України. Саме українські слідчі володіють унікальними доказами злочинної діяльності П. Лазаренка та його спільників, зокрема конкретні схеми виведення брудних грошей за кордон, банківські рахунки, проведення, бенефіціари тощо. У взаємодії з американськими партнерами в листопаді та грудні 2016 в Києві було забезпечено допити важливих свідків у справі Лазаренка, включно з колишніми прем'єрами, віце-прем'єрами та членами уряду України", - зазначив замгенпрокурора.

Він підкреслив, що у випадку позитивного рішення суду США Україна розпочне процес повернення цих активів українському народу.

"Не виключено, що вердикт американського суду буде проголошено вже цього року", - резюмував Єнін.

Нагадаємо, міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP повідомив, що литовське видання 15min.lt виявило в базі даних OCCRP документи, які свідчать про те, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

У той час, як Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.

Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.