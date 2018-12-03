У ГПУ підтвердили призупинення слідства у справі Саакашвілі

Генпрокуратура підтвердила, що призупинила кримінальне провадження стосовно лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Він написав, що 6 березня ГПУ направила запит Нідерландам про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участі Саакашвілі.

Відповідний запит відправили в ході досудового розслідування кримінального провадження за підозрою лідера "РНС".

"У зв’язку із чим вказане кримінальне провадження зупинено на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України, з метою економії перебігу процесуальних строків досудового розслідування до отримання результатів міжнародної правової допомоги", - пояснив Лисенко.

Водночас досудове розслідування кримінального провадження стосовно соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе триває.

Як відомо, прес-служба РНС повідомила, що Генпрокуратура зупинила розслідування справи за підозрою Міхеіла Саакашвілі.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком . Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів . Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Окрім того, за даними ГПУ, соратник Саакашвілі - Северіон Дангадзе в ході спілкування з довіреною особою Курченка сказав, що прорив екс-президента Грузії через український кордон обійшовся в 300 тисяч доларів.

Саакашвілі підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Кримінального кодексу України: замах на злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності.

При цьому Саакашвілі, його соратники і адвокати називають цю справу сфабрикованою, а затримання Дангадзе незаконним. Саакашвілі стверджує, що взагалі не знайомий з Курченком, а аудіозаписи своїх розмов із бізнесменом-втікачем, як і їхню експертизу, називає фальсифікацією і підтасовуванням.

Додамо, що 12 лютого лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.