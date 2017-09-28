У ГПУ побоюються, що Лавринович покине Україну, екс-міністр обіцяє не втікати

Представник ГПУ впевнений, що екс-міністра не можна було звільняти з-під варти, так як троє підозрюваних у його справі вже покинули країну

Старший прокурор ГПУ Олексій Донський вважає дуже високим ризик того, що звільнений з-під варти екс-міністр юстиції Олександр Лавринович покине територію України.

"Ми неодноразово підкреслювали наявність ризику втечі Лавриновича. Особливо враховуючи факт, що троє підозрюваних по цій справі вже втекли. Ризик втечі дуже високий", - сказав Донський, повідомляє "Громадське".

У той же час сам Олександр Лавринович заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", що з країни виїжджати не збирається.

Він підкреслив, що вчорашнє судове засідання було проведено з дотриманням норм.

На питання, чи збирається він виїжджати з країни, Лавринович відповів: "Якщо я не поїхав в 2014 році, то тільки людина, яка б хотіла виштовхнути мене, таких було багато, може думати, що я це зроблю зараз".

Як відомо, Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

Нагадаємо, Лавриновича арештували на два місяці 15 вересня.

Генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.

Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

За версією слідства, у 2010 році тодішній міністр юстиції Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і екс-президенту Януковичу.

7 вересня Лавриновичу вручили підозру.