У ГПУ розповіли, чи можлива кримінальна відповідальність для політиків за відвідування РФ Наразі кримінальна відповідальність неможлива

Глава Департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що якщо Росія не буде юридично визначена як країна-агресор, то введення кримінальної відповідальності для політиків за її відвідування буде неможливим.

Сергій Горбатюк. Фото: hromadske.tv

Про це Горбатюк сказав в ефірі каналу "112 Україна". "Неможливо вводити відповідальність, поки немає юридичного визначення країни-агресора і наділення статусом, зокрема, Російської Федерації чи іншої країни, якщо ми хочемо ввести відповідальність за поїздки", – пояснив Горбатюк. Однак, уточнив він, керівники відомств можуть випустити внутрішні розпорядження, якими заборонять чиновникам і правоохоронцям відвідування Росії. Нагадаємо, глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак пропонує ввести кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.

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