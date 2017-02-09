CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава Департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що якщо Росія не буде юридично визначена як країна-агресор, то введення кримінальної відповідальності для політиків за її відвідування буде неможливим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ГПУ розповіли, чи можлива кримінальна відповідальність для політиків за відвідування РФ
Наразі кримінальна відповідальність неможлива
Сергій Горбатюк. Фото: hromadske.tv
Про це Горбатюк сказав в ефірі каналу "112 Україна".
"Неможливо вводити відповідальність, поки немає юридичного визначення країни-агресора і наділення статусом, зокрема, Російської Федерації чи іншої країни, якщо ми хочемо ввести відповідальність за поїздки", – пояснив Горбатюк.
Однак, уточнив він, керівники відомств можуть випустити внутрішні розпорядження, якими заборонять чиновникам і правоохоронцям відвідування Росії.
Нагадаємо, глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак пропонує ввести кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.
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02 09 2017 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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