У ГПУ розповіли, чим викликані скасування розшуків Януковича і Ко
Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін у Facebook.
"Зокрема, ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважається ухвалою про тримання підозрюваного/обвинувачуваного під вартою. Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук", - написав він.
За його словами, окремі районні суди м.Києва відмовляються виносити ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного.
"Водночас, зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинуваченням В.Януковича у державній зраді, що розпочнеться 4 травня ц.р.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.
Українське національне бюро Інтерполу підтвердило, що міжнародна організація припинила розшук колишнього президента Віктора Януковича.
Комісія Інтерполу вирішила також зняти з міжнародного розшуку колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.
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