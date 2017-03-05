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У ГПУ розповіли, чим викликані скасування розшуків Януковича і Ко

ГПУ поклала всю відповідальність на українські суди
Нещодавні рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку представників режиму Януковича пов’язані перш за все з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
У ГПУ розповіли, чим викликані скасування розшуків Януковича і Ко Фото: ukrinform.ua

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін у Facebook.

"Зокрема, ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважається ухвалою про тримання підозрюваного/обвинувачуваного під вартою. Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук", - написав він.

За його словами, окремі районні суди м.Києва відмовляються виносити ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного.

"Водночас, зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинуваченням В.Януковича у державній зраді, що розпочнеться 4 травня ц.р.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.

Українське національне бюро Інтерполу підтвердило, що міжнародна організація припинила розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Комісія Інтерполу вирішила також зняти з міжнародного розшуку колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

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03 05 2017 23:41
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