У ГПУ сподіваються, що суд над Лазаренком завершиться до кінця року

Після завершення суду вкрадені кошти можна буде повернути в країну протягом періоду від 6 місяців до року

Заступник генпрокурора України Євген Єнін очікує завершення в США судового процесу над колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком до кінця поточного року.

"До кінця цього року ми очікуємо рішення американського суду у справі Лазаренка, після цього ми очікуємо переговорний процес з американцями з приводу повернення (коштів)", - зазначив Єнін.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу" в четвер увечері, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому, за його словами, після завершення суду вкрадені кошти можна буде повернути в країну протягом періоду від 6 місяців до року.

Раніше Єнін прогнозував, що Україна зможе отримати $280 млн з коштів, незаконно виведених за кордон Лазаренком

Нагадаємо, міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP повідомив, що литовське видання 15min.lt виявило в базі даних OCCRP документи, які свідчать про те, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

У той час, як Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.

Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.