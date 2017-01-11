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У Греції біженці протестують проти затримок у возз'єднанні з родичами в Німеччині

"Наші родинні зв'язки міцніші, ніж ваші нелегальні угоди"
У столиці Греції Афінах група сирійських жінок та дітей розклали намети навпроти парламенту країни, протестуючи проти затримок у возз'єднанні з родичами в Німеччині.
У Греції біженці протестують проти затримок у возз Фото: Reuters

Деякі біженці, які перебувають в Греції понад рік, сказали, що почали голодування, повідомляє Reuters.

"Наші родинні зв'язки міцніші, ніж ваші нелегальні угоди", - написано на банері однієї протестувальниці.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що Греція та Німеччина неформально домовилися в травні, щоб уповільнити возз'єднання сімей біженців. Грецький уряд заперечує таку інформацію.


Фото: Reuters

Яніс Музалас, грецький міністр з питань міграції, повідомив, що Греції вдалося збільшити приблизно на 27% об'єднання сімей у порівнянні з минулим роком.

Повідомляється, що близько 60 тисяч біженців та мігрантів, переважно сирійців, афганців та іракців, застрягли у Греції після того, як закриття кордону на Балканах призупинило їхню подальшу подорож до Центральної та Західної Європи.


Фото: Reuters

Близько 148 844 біженців та мігрантів прибули до Греції з Туреччини цього року, що дуже небагато у порівнянні з майже 1 мільйоном осіб у 2015 році.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що не підтримує введення будь-яких обмежень щодо кількості мігрантів, які в'їжджають до Німеччини.

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01 11 2017 21:13
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