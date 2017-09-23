У Греції через падіння приватного літака загинули двоє українців, - ОНОВЛЕНО
Літак прямував з грецького міста Александруполус у Бухарест, впавши в гірській ущелині, повідомляє Patras Times.
Незадовго до катастрофи з літаком було втрачено зв'язок.
В ході пошукових робіт рятувальники виявили в горах уламки літака і тіла двох загиблих. За даними грецьких екстрених служб, особи, які перебували у літаку, були громадянами України.
Оновлення. У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель двох українців в авіакатастрофі у Греції.
Про це повідомили у департаменті консульської служби МЗС України, інформує УНН.
"Інформація підтверджується", – йдеться у коментарі щодо авіакатастрофи приватного літака.
Керівник поліції Комотіні заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі у Греції, знайдено. Тіла громадян України транспортували до моргу, де проведуть необхідні процедури для оформлення документів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа