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У Греції через падіння приватного літака загинули двоє українців, - ОНОВЛЕНО

Наразі Україна не підтверджувала загибель своїх громадян
У Греції в районі Керасія в п'ятницю, 22 вересня, розбився приватний літак, на борту якого перебували двоє українців.
У Греції через падіння приватного літака загинули двоє українців, - ОНОВЛЕНО Фото: скріншот

Літак прямував з грецького міста Александруполус у Бухарест, впавши в гірській ущелині, повідомляє Patras Times.

Незадовго до катастрофи з літаком було втрачено зв'язок.

В ході пошукових робіт рятувальники виявили в горах уламки літака і тіла двох загиблих. За даними грецьких екстрених служб, особи, які перебували у літаку, були громадянами України.

Оновлення. У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель двох українців в авіакатастрофі у Греції.

Про це повідомили у департаменті консульської служби МЗС України, інформує УНН.

"Інформація підтверджується", – йдеться у коментарі щодо авіакатастрофи приватного літака.

Керівник поліції Комотіні заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі у Греції, знайдено. Тіла громадян України транспортували до моргу, де проведуть необхідні процедури для оформлення документів.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 вересня, біля села Трительники неподалік від Хмельницького розбився сільськогосподарський літак.
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23 09 2017 11:18
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