У Греції чиновникам ЄС адресували вісім посилок з вибухівками Посилки з бомбами знайшли у поштовому відділенні неподалік Афін

Поліція Греції виявила і знешкодила вісім посилок з бомбами, які були адресовані чиновникам країни Європейського Союзу.

Фото: 24smi.org

Посилки з бомбами знайшли у поштовому відділенні неподалік Афін, інформує Associated Press. Усі посилки були адресовані чиновникам фінансових відомств країни ЄС. Нагадаємо, що 15 березня подібний випадок стався у Німеччині. Тоді поліція Берліна оголосила, що в підозрілому згортку, який знайдено в Міністерстві фінансів Німеччини і який спровокував часткову евакуацію будівлі через загрозу вибуху, дійсно виявився вибуховим пристроєм.

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