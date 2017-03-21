НОВИНИПоліція Греції виявила і знешкодила вісім посилок з бомбами, які були адресовані чиновникам країни Європейського Союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції чиновникам ЄС адресували вісім посилок з вибухівками
Посилки з бомбами знайшли у поштовому відділенні неподалік Афін
Фото: 24smi.org
Посилки з бомбами знайшли у поштовому відділенні неподалік Афін, інформує Associated Press.
Усі посилки були адресовані чиновникам фінансових відомств країни ЄС.
Нагадаємо, що 15 березня подібний випадок стався у Німеччині. Тоді поліція Берліна оголосила, що в підозрілому згортку, який знайдено в Міністерстві фінансів Німеччини і який спровокував часткову евакуацію будівлі через загрозу вибуху, дійсно виявився вибуховим пристроєм.
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21 03 2017 10:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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