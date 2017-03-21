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У Греції чиновникам ЄС адресували вісім посилок з вибухівками

Посилки з бомбами знайшли у поштовому відділенні неподалік Афін
Поліція Греції виявила і знешкодила вісім посилок з бомбами, які були адресовані чиновникам країни Європейського Союзу.
У Греції чиновникам ЄС адресували вісім посилок з вибухівками Фото: 24smi.org

Посилки з бомбами знайшли у поштовому відділенні неподалік Афін, інформує Associated Press.

Усі посилки були адресовані чиновникам фінансових відомств країни ЄС.

Нагадаємо, що 15 березня подібний випадок стався у Німеччині. Тоді поліція Берліна оголосила, що в підозрілому згортку, який знайдено в Міністерстві фінансів Німеччини і який спровокував часткову евакуацію будівлі через загрозу вибуху, дійсно виявився вибуховим пристроєм.

 
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21 03 2017 10:15
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