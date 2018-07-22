У Греції двох українців ув'язнили на 180 років через перевезення нелегальних мігрантів, - ЗМІ

Суд, який відбувся у п'ятницю, 20 липня, виніс їм вирок - по 180 років за ґратами кожному

У Греції двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - ув'язнили на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

"Рідні ув’язнених Шваюка та Литвинчука запевняють, що чоловіки не мали наміру йти на злочин і в такій ситуації опинилися примусово. Матір Литвинчука розповіла, що вони поїхали в Туреччину на цілком законну роботу. Їм пропонували бути помічниками капітана на прогулянковій яхті", - повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на перекладача прокуратури міста Пірей Лідію Костів.

За словами матері Литвинчука, невдовзі, уже в Туреччині, працедавці змусили українців перевозити на яхті мігрантів. Для цього невідомі озброєні люди навіть погрожували Литвинчуку і Шваюку фізичною розправою.

"Коли їх затримала берегова охорона Греції, вони якийсь час не знали, у чому їх звинувачують. Тут і вони постраждали, оскільки їх змусили до керування цієї яхти", - підкреслила вона.



Фото: slidstvo.info

За грецьким законодавством, чоловіки вчинили правопорушення одразу за кількома статтями - незаконний перетин кордонів країни ЄС, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти та відсутність рятувальних засобів, пояснила перекладач Лідія Костів.

"При затриманні у Петра і Сергія не було документів на керування яхтою", - додала вона.

Такі великі терміни зумовлені особливостями грецького законодавства, пояснив грецький адвокат українців Захаріяс Кессес

Окрім Литвинчука і Шваюка, на яхті були ще 63 нелегальних мігранти, розповів він.

"При оголошенні вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Першопочатково їм загрожувало 630 років за гратами", - підкреслив він.

Один з ув'язнених - Сергій Шваюк - є музикантом івано-франківського гурту "Перкалаба".

На таку роботу в Туреччині українців вербують, найчастіше, в морських регіонах України, повідомляє"Слідство.Інфо".

"Ми опитали низку сімей ув’язнених громадян і довідалися, що українцям справді пропонували законну роботу і хороший заробіток на туристичних яхтах у Туреччині - близько 2-3 тисяч доларів.

Якщо вірити рідним ув'язнених, жоден з них - не знав, що частиною роботи будуть перевезення нелегалів", - йдеться у статті.

Нагадаємо, поліція Словаччини зробила заяву про затримання у місті Кошице на запит Києва українця, підозрюваного у скоєнні низки терористичних актів.

Також, поліція Таїланду затримала громадянина України, підозрюваного в розкраданні $600 тис. із банкоматів за допомогою спеціального обладнання для крадіжки даних банківських карток.