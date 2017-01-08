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У Греції масштабні лісові пожежі поширилися до передмістя Афін

На місці, де вогонь шириться найбільше, працюють 65 пожежників з 20 машинами, 12 танкерів води та 5 вертольотів
Лісові пожежі у Греції поширилися на велику частину Аттики - південно-східної області і вже досягають Афін.
У Греції масштабні лісові пожежі поширилися до передмістя Афін Фото: АР

За словами місцевої влади, вже вдень 31 липня вогонь досяг житлових будинків передмістя столиці, однак тоді про безпосередню небезпеку не повідомлялося, інформує місцеве видання ANA-MPA.

На місці, де вогонь шириться найбільше, працюють 65 пожежників з 20 машинами, 12 танкерів води та 5 вертольотів. Проте повідомляється, що сильні пориви вітру перешкоджають роботі з ліквідації пожежі.

 

За словами представника пожежної частини, вогонь спрямовується до Сароніди - курортне місто в 40 км на південь від Афін.

Нагадаємо, що Іспанії у центральному регіоні Кастилія-Ла-Манча вибухнули масштабні лісові пожежі, які не вдається згасити з п'ятниці, 28 липня.

 

 

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01 08 2017 11:36
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