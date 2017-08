У Греції масштабні лісові пожежі поширилися до передмістя Афін

За словами місцевої влади, вже вдень 31 липня вогонь досяг житлових будинків передмістя столиці, однак тоді про безпосередню небезпеку не повідомлялося, інформує місцеве видання ANA-MPA.

На місці, де вогонь шириться найбільше, працюють 65 пожежників з 20 машинами, 12 танкерів води та 5 вертольотів. Проте повідомляється, що сильні пориви вітру перешкоджають роботі з ліквідації пожежі.

Firefighters and volunteers trying to put out a fire in Anavyssos, eastern Attica, on Monday #Greece (ANA/Yannis Kolesidis] @YannisKolesidis pic.twitter.com/dXF9k4gVeO