У Греції на антиурядовій акції школярів сталися заворушення

У центрі Афін пройшла демонстрація школярів, спрямована проти запланованих скорочень у секторі державного утворення.

Демонстрації школярів у цей день пройшли по всій столичній області Греції. В акціях узяли участь тисячі учнів, які протестували проти звільнень учителів та інших скорочень, повідомляє видання Ekathimerini.

В Афінах до демонстрантів самовільно приєдналися анархісти. Вони увірвалися в натовп і почали закидати поліцію димовими шашками. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

У другій половині дня заворушення перемістилися ближче до входу в Афінський університет. Туди ж стягнули основні сили поліції.

Нагадаємо, що грецьке духівництво на знак протесту проти закону, що полегшує процедуру офіційної зміни статі, протягом тижня битиме у дзвони по три хвилини щодня.