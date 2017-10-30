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У Греції на антиурядовій акції школярів сталися заворушення

Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ
У центрі Афін пройшла демонстрація школярів, спрямована проти запланованих скорочень у секторі державного утворення.
У Греції на антиурядовій акції школярів сталися заворушення Фото: ekathimerini.com

Демонстрації школярів у цей день пройшли по всій столичній області Греції. В акціях узяли участь тисячі учнів, які протестували проти звільнень учителів та інших скорочень, повідомляє видання Ekathimerini.

В Афінах до демонстрантів самовільно приєдналися анархісти. Вони увірвалися в натовп і почали закидати поліцію димовими шашками. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

У другій половині дня заворушення перемістилися ближче до входу в Афінський університет. Туди ж стягнули основні сили поліції.

Нагадаємо, що грецьке духівництво на знак протесту проти закону, що полегшує процедуру офіційної зміни статі, протягом тижня битиме у дзвони по три хвилини щодня.

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30 10 2017 19:59
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