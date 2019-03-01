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У Греції надали громадянство мігрантам, які рятували людей під час лісових пожеж

Під час урочистої церемонії президент Греції Прокопіс Павлопулос висловив подяку чоловікам
Греція надала громадянство трьом мігрантам-рибалкам - двом єгиптянам і албанцю - які рятували людей під час масштабних лісових пожеж в країні в липні 2018 року.
У Греції надали громадянство мігрантам, які рятували людей під час лісових пожеж Фото: з вільних джерел

Під час урочистої церемонії президент Греції Прокопіс Павлопулос висловив подяку чоловікам, які, за його словами, проявили "солідарність та людяність", врятувавши десятки людей, повідомляє "Громадське".

"Тепер ви також європейські громадяни, і тому ви можете навчити всіх наших партнерів, які не розуміють цінностей Європи, робити те, що вони повинні робити", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, у травні 2018-го в Парижі мігрант з Малі голіруч піднявся на четвертий поверх будівлі, аби врятувати маленького хлопчика. За свій вчинок чоловік отримав громадянство Франції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за масштабні лісові пожежі.

Також, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.

Додамо, що кількість загиблих унаслідок пожеж у Греції зросла до 91.

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03 01 2019 23:43
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