У Греції пасажирський пором сів на мілину

На борту перебували 205 пасажирів та 87 членів екіпажу

У Греції під час входу в порт острова Іос сів на мілину пасажирський пором Blue Star Patmos.

Інцидент стався у середу в 1.30 ночі. Пором виконував рейс Пірей-Парос-Наксос-Іос-Тіра (Санторіні)-Анафі, повідомляє видання Kathimerini.

На борту перебували 205 пасажирів, 87 членів екіпажу, а також 21 легковий автомобіль та 12 вантажівок.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак пасажирів і екіпаж вирішили евакуювати. Їх за допомогою катамаранів доставили в порт Іоса.

Згідно з повідомленням компанії-оператора здійснення поромних перевезень, пором залишили на місці події до ранку. Після того як його оглянуть водолази на предмет можливих пошкоджень, його спробують зняти з мілини з допомогою буксира.

Нагадаємо, що біля входу в Босфор розколовся на дві частини турецький суховантаж Leonardo.