У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є загиблі
У результаті цього дві людини загинули і вісім людей отримали поранення, повідомляє телеканал Skai.
Всього в поїзді перебувало 70 пасажирів і п'ять чоловік персоналу.
Один з трьох мешканців триповерхового будинку, в який врізався поїзд, сказав, що він і його друг стрибнули з балкона. "Ми почули жахливий вибух, і ми дуже злякалися", - сказав він.
Відзначається, що зараз будинок тримається тільки через те, що спирається на поїзд.
Швидкий поїзд Intercity 58 Афіни – Салоніки в 21.45 зійшов з рейок поблизу станції Адендрос, приблизно в 40 кілометрах від міста.
Причини події поки невідомі. Локомотив поїзда в'їхав в цокольний поверх житлового будинку. На місці події працюють рятувальники, пожежні машини і машини швидкої допомоги.
Нагадаємо, що в Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.
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