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У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є загиблі

Восьмеро людей отримали поранення
Пасажирський поїзд Intercity "Афіни-Салоніки" зійшов з рейок поблизу Салонік у Греції.
У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є загиблі Фото: skai.gr

У результаті цього дві людини загинули і вісім людей отримали поранення, повідомляє телеканал Skai.

Всього в поїзді перебувало 70 пасажирів і п'ять чоловік персоналу.

Один з трьох мешканців триповерхового будинку, в який врізався поїзд, сказав, що він і його друг стрибнули з балкона. "Ми почули жахливий вибух, і ми дуже злякалися", - сказав він.

Відзначається, що зараз будинок тримається тільки через те, що спирається на поїзд.

Швидкий поїзд Intercity 58 Афіни – Салоніки в 21.45 зійшов з рейок поблизу станції Адендрос, приблизно в 40 кілометрах від міста. 

Причини події поки невідомі. Локомотив поїзда в'їхав в цокольний поверх житлового будинку. На місці події працюють рятувальники, пожежні машини і машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, що в Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.

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14 05 2017 11:19
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