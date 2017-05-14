У Греції поїзд врізався в житловий будинок: є загиблі

Пасажирський поїзд Intercity "Афіни-Салоніки" зійшов з рейок поблизу Салонік у Греції.

У результаті цього дві людини загинули і вісім людей отримали поранення, повідомляє телеканал Skai.

Всього в поїзді перебувало 70 пасажирів і п'ять чоловік персоналу.

Один з трьох мешканців триповерхового будинку, в який врізався поїзд, сказав, що він і його друг стрибнули з балкона. "Ми почули жахливий вибух, і ми дуже злякалися", - сказав він.

Відзначається, що зараз будинок тримається тільки через те, що спирається на поїзд.

Швидкий поїзд Intercity 58 Афіни – Салоніки в 21.45 зійшов з рейок поблизу станції Адендрос, приблизно в 40 кілометрах від міста.

Причини події поки невідомі. Локомотив поїзда в'їхав в цокольний поверх житлового будинку. На місці події працюють рятувальники, пожежні машини і машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, що в Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.