У Греції відклали голосування за угоду про зміну назви Македонії

Голосування в грецькому парламенті щодо ратифікації угоди з Македонією про зміну назви останньої відбудеться в п'ятницю, 25 січня, о 14:30 за Києвом.

Попередньо голосування очікувалося пізно в четвер, проте відкласти його вирішили за підсумками засідання парламентських спікерів та їхніх заступників. Тим часом в Афінах посилили заходи безпеки в очікуванні серйозних заворушень, пише Ekathimerini.

Очікується, що парламент ратифікує угоду. Уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса заручився підтримкою щонайменше 151 депутата в 300-містному парламенті.

Проти документа виступає опозиція, яка навіть розглядала можливість ініціювати вотум недовіри уряду, щоб відкласти голосування. Проте опозиційна партія "Нова демократія", за даними грецьких ЗМІ, все ж таки вирішила не робити цього.

Угода, спрямована на врегулювання 28-річної суперечки між двома країнами щодо використання терміна "Македонія", викликала сильний спротив серед багатьох греків.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Набуття чинності угоди покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

Нагадаємо, що в Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.