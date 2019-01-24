У Греції відклали голосування за угоду про зміну назви Македонії
Попередньо голосування очікувалося пізно в четвер, проте відкласти його вирішили за підсумками засідання парламентських спікерів та їхніх заступників. Тим часом в Афінах посилили заходи безпеки в очікуванні серйозних заворушень, пише Ekathimerini.
Очікується, що парламент ратифікує угоду. Уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса заручився підтримкою щонайменше 151 депутата в 300-містному парламенті.
Проти документа виступає опозиція, яка навіть розглядала можливість ініціювати вотум недовіри уряду, щоб відкласти голосування. Проте опозиційна партія "Нова демократія", за даними грецьких ЗМІ, все ж таки вирішила не робити цього.
Угода, спрямована на врегулювання 28-річної суперечки між двома країнами щодо використання терміна "Македонія", викликала сильний спротив серед багатьох греків.
В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.
Набуття чинності угоди покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.
Нагадаємо, що в Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.
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