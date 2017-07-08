Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Греції вогонь знищив 1500 гектарів лісу

Пожежа не досягла населених пунктів, але людей евакуювали
У Греції, починаючи з 4 серпня, не вщухають природні пожежі на острові Кітіра.
У Греції вогонь знищив 1500 гектарів лісу Фото: kathimerini.gr

Пожежа не досягла населених пунктів, проте мер Кітіри Евстратіос Хархалакіс заявив, що вогонь поглинув щонайменше 1500 гектарів лісу та сільгоспугідь, повідомляє видання Kathimerini.

У неділю евакуювали мешканців чотирьох сіл, а також монастир Миртіді. Вогонь досить наблизився до житлових будинків.

Боротьбі із вогнем сильно заважають зокрема потужні вітри, що постійно змінюють напрямок.

До гасіння залучено 116 пожежних, 38 машин, 83 військових, гелікоптер і два пожежних літаки.

Нагадаємо, що лісові пожежі у Греції поширилися на велику частину Аттики - південно-східної області і вже досягають Афін.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2017 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.