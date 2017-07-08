У Греції вогонь знищив 1500 гектарів лісу Пожежа не досягла населених пунктів, але людей евакуювали

У Греції, починаючи з 4 серпня, не вщухають природні пожежі на острові Кітіра.

Фото: kathimerini.gr

Пожежа не досягла населених пунктів, проте мер Кітіри Евстратіос Хархалакіс заявив, що вогонь поглинув щонайменше 1500 гектарів лісу та сільгоспугідь, повідомляє видання Kathimerini. У неділю евакуювали мешканців чотирьох сіл, а також монастир Миртіді. Вогонь досить наблизився до житлових будинків. Боротьбі із вогнем сильно заважають зокрема потужні вітри, що постійно змінюють напрямок. До гасіння залучено 116 пожежних, 38 машин, 83 військових, гелікоптер і два пожежних літаки. Нагадаємо, що лісові пожежі у Греції поширилися на велику частину Аттики - південно-східної області і вже досягають Афін.

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