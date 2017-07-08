CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Греції, починаючи з 4 серпня, не вщухають природні пожежі на острові Кітіра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції вогонь знищив 1500 гектарів лісу
Пожежа не досягла населених пунктів, але людей евакуювали
Фото: kathimerini.gr
Пожежа не досягла населених пунктів, проте мер Кітіри Евстратіос Хархалакіс заявив, що вогонь поглинув щонайменше 1500 гектарів лісу та сільгоспугідь, повідомляє видання Kathimerini.
У неділю евакуювали мешканців чотирьох сіл, а також монастир Миртіді. Вогонь досить наблизився до житлових будинків.
Боротьбі із вогнем сильно заважають зокрема потужні вітри, що постійно змінюють напрямок.
До гасіння залучено 116 пожежних, 38 машин, 83 військових, гелікоптер і два пожежних літаки.
Нагадаємо, що лісові пожежі у Греції поширилися на велику частину Аттики - південно-східної області і вже досягають Афін.
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07 08 2017 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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