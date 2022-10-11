У Греції загальний страйк

По всій Греції відбулися загальні страйки з вимогами посилити фінансову підтримку населення на тлі двозначної інфляції.

"Тисячі протестувальників організували 24-годинний страйк у Афінах та інших великих грецьких містах, закликаючи уряд боротися з інфляцією", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що страйки було організовано профспілками співробітників грецького приватного та державного секторів. Вони зупинили надання багатьох державних послуг, зумовили закриття шкіл, лікарень та ЗМІ, а також суттєво завадили роботі громадського транспорту.

"Профспілки вимагали суттєвого зниження цін на енергоресурси, називаючи чинні державні субсидії недостатніми. Вони також вимагали обмеження цін та зниження податків на базові продукти як для домогосподарств, так і для підприємств, а також значного підвищення зарплат і пенсій", – стверджує Сіньхуа.

Між протестувальниками та поліцією виникали незначні зіткнення, під час яких ніхто не постраждав.

Агентство додає, що цього року Греція направила на різноманітні субсидії населенню та підприємствам близько 10 млрд євро. Уряд також нещодавно підвищив мінімальну зарплату та пообіцяв збільшити пенсії на 7% наступного року. За офіційними даними, у річному вимірі інфляція в Греції у вересні сягнула 12%.