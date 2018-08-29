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У Греції загорівся пором з тисячею людей на борту

Вогонь спалахнув, коли пором був у дорозі на Крит
Пасажирський пором з 1 016 людьми повернувся в порт Пірей вранці в середу після того, як у нього на борту виникла пожежа.
У Греції загорівся пором з тисячею людей на борту Фото: eurointegration.com.ua

Пором Елефтеріос Венізелос, який перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу, плив з острова Iдра, коли близько опівночі він повідомив берегову охорону про загорання у відділенні для стоянки автомобілів, повідомляє Reuters.


Фото: eurointegration.com.ua

Влада розпорядилася відправити у цей район повітряні та морські екстрені служби. "Це була величезна операція, і все пішло за планом", - сказав Нікос Лагдіанос, представник берегової охорони.

Очевидці у Піреї повідомляють, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами в той час, як із корабля ішов дим. Люди публікували в соціальних мережах фото людей у червоних рятувальних жилетах на переповнених палубах.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома. Є версія, що вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 автомобілів, в тому числі вантажівки.

Нагадаємо, що в Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку люди змушені залишати свої будинки.

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29 08 2018 09:40
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