У грецькому Піреї прогримів потужний вибух

У Греції стався потужний вибух біля адвокатської контори міста Пірей.

За попередніми даними, в ніч на середу до адвокатської контори під’їхав автомобіль, з якого невідомі викинули вибуховий пристрій, повідомляє Kathimerini.

У будівлі розташоване бюро адвоката Григоріоса Тимагеніса, що займається справами, пов'язаними з морським правом. Він є арбітром в арбітражі Морської торговельної палати Греції і в Міжнародній торговельній палаті.

Вибух завдав шкоди сусіднім будівлям, у яких розташовані фінінспекція Пірея, відділення банку, готель і офіси. Пошкоджені також припарковані поруч з місцем вибуху автомобілі.

Поліція оточила місце події і веде розслідування.

Нагадаємо, що в Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.