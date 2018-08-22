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У грецькому Піреї прогримів потужний вибух

Поліція оточила місце події і веде розслідування
У Греції стався потужний вибух біля адвокатської контори міста Пірей.
У грецькому Піреї прогримів потужний вибух Фото: kathimerini.gr

За попередніми даними, в ніч на середу до адвокатської контори під’їхав автомобіль, з якого невідомі викинули вибуховий пристрій, повідомляє Kathimerini.

У будівлі розташоване бюро адвоката Григоріоса Тимагеніса, що займається справами, пов'язаними з морським правом. Він є арбітром в арбітражі Морської торговельної палати Греції і в Міжнародній торговельній палаті.

Вибух завдав шкоди сусіднім будівлям, у яких розташовані фінінспекція Пірея, відділення банку, готель і офіси. Пошкоджені також припарковані поруч з місцем вибуху автомобілі.

Поліція оточила місце події і веде розслідування.

Нагадаємо, що в Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.

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22 08 2018 10:56
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