У грецькому Піреї прогримів потужний вибух
За попередніми даними, в ніч на середу до адвокатської контори під’їхав автомобіль, з якого невідомі викинули вибуховий пристрій, повідомляє Kathimerini.
У будівлі розташоване бюро адвоката Григоріоса Тимагеніса, що займається справами, пов'язаними з морським правом. Він є арбітром в арбітражі Морської торговельної палати Греції і в Міжнародній торговельній палаті.
Вибух завдав шкоди сусіднім будівлям, у яких розташовані фінінспекція Пірея, відділення банку, готель і офіси. Пошкоджені також припарковані поруч з місцем вибуху автомобілі.
Поліція оточила місце події і веде розслідування.
Нагадаємо, що в Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.
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