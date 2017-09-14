У "Грі престолів" буде знято кілька варіантів фіналу серіалу
"Я знаю, що в "Грі престолів" планується зняти кілька версій закінчення, щоб ніхто не знав, що станеться. Таке треба робити у випадку довгих шоу", - розповів програмний директор американського каналу HBO Кейсі Блойс, повідомляє The Hollywood Reporter.
Сам фінальний сезон доведеться почекати. Як раніше заявляли представники каналу HBO і особисто Костер-Вальдау, виконуючий роль Джеймі Ланістера, зйомки останніх шести епізодів почнуться вже в жовтні. Однак триватимуть вони майже рік і завершаться лише в серпні 2018 року.
Фінальний епізод сезону за перші 72 години після прем'єри набрав більш ніж 120 млн нелегальних переглядів, повідомила британська газета The Independent з посиланням на компанію MUSO, що займається захистом інформації, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Офіційні дані щодо легальних переглядів становили в середньому 31 млн на епізод, і ці цифри показують, що піратство виявилося значно масштабнішим ніж легальні перегляди", - зазначає видання.
Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.
Кількість переглядів з порушенням авторських прав сьомого сезону телесеріалу "Гра престолів" перевищила один мільярд.
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