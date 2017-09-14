У "Грі престолів" буде знято кілька варіантів фіналу серіалу

Такі заходи вжито, щоб не допустити витоків затвердженого фіналу

Серіал "Гра престолів" отримає кілька кінцівок, щоб не допустити витоків затвердженого фіналу.

"Я знаю, що в "Грі престолів" планується зняти кілька версій закінчення, щоб ніхто не знав, що станеться. Таке треба робити у випадку довгих шоу", - розповів програмний директор американського каналу HBO Кейсі Блойс, повідомляє The Hollywood Reporter.

Така практика не нова для команди серіалу, відзначає видання. Раніше актор Кіт Харінгтон, виконуючий роль Джона Сноу, розповів, що йому довелося 15 годин зніматися в помилкових сценах для сьомого сезону.

Сам фінальний сезон доведеться почекати. Як раніше заявляли представники каналу HBO і особисто Костер-Вальдау, виконуючий роль Джеймі Ланістера, зйомки останніх шести епізодів почнуться вже в жовтні. Однак триватимуть вони майже рік і завершаться лише в серпні 2018 року.

Фінальний епізод сезону за перші 72 години після прем'єри набрав більш ніж 120 млн нелегальних переглядів, повідомила британська газета The Independent з посиланням на компанію MUSO, що займається захистом інформації, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Офіційні дані щодо легальних переглядів становили в середньому 31 млн на епізод, і ці цифри показують, що піратство виявилося значно масштабнішим ніж легальні перегляди", - зазначає видання.

Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.

Кількість переглядів з порушенням авторських прав сьомого сезону телесеріалу "Гра престолів" перевищила один мільярд.