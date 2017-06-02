У громадському закладі Краматорська бойовики "ДНР" шпигували за бійцями ЗСУ

Управління і зняття інформації з пристроїв здійснювалося через Інтернет

Співробітники Служби безпеки України вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів м. Краматорська Донецької області.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в приміщенні приховані відеокамери та мікрофони, які були підключені до вбудованого в одну зі стін будівлі відеореєстратора. Управління і зняття інформації з нього здійснювався через мережу Інтернет, повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

За інформацією спецслужби, спеціальна техніка в установі, яке відвідують військовослужбовці сил антитерористичної операції, встановлена спільниками терористичної організації "ДНР" для передачі даних бойовикам.

Оперативники СБУ перевіряють можливу причетність керівництва та персоналу установи до монтажу обладнання.

За фактом установки і використання комплексу негласного отримання інформації у громадському закладі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України перехопила телефонні розмови колишнього голови так званого "народної ради "ДНР" Андрія Пургіна і депутата "народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.