У громадському закладі Краматорська бойовики "ДНР" шпигували за бійцями ЗСУ
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в приміщенні приховані відеокамери та мікрофони, які були підключені до вбудованого в одну зі стін будівлі відеореєстратора. Управління і зняття інформації з нього здійснювався через мережу Інтернет, повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.
За інформацією спецслужби, спеціальна техніка в установі, яке відвідують військовослужбовці сил антитерористичної операції, встановлена спільниками терористичної організації "ДНР" для передачі даних бойовикам.
Оперативники СБУ перевіряють можливу причетність керівництва та персоналу установи до монтажу обладнання.
За фактом установки і використання комплексу негласного отримання інформації у громадському закладі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що Служба безпеки України перехопила телефонні розмови колишнього голови так званого "народної ради "ДНР" Андрія Пургіна і депутата "народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.
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