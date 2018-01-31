У Грозному військовий застрелив свого командира
Інцидент стався 28 січня. Контрактник підрозділу Міноборони стріляв з табельного автомата Калашникова у свого безпосереднього командира. Офіцер загинув на місці, - повідомляє "Кавказский узел".
Як повідомила ГТРК "Ставрополье" з посиланням на джерело, убито підполковника, в його вбивстві підозрюють молодшого сержанта 205-1 мотострілецької козачої бригади, його затримано. За його словами, в Грозному військовослужбовці перебували у відрядженні, до цього вони служили в одній військовій частині в Будьонівську.
Джерело уточнило, що коли підполковника знайшли мертвим, поруч із ним спав нетверезий молодший сержант і лежав автомат Калашникова. До результатів експертизи не слід стверджувати, що підполковника застрелили з цієї зброї, зазначив співрозмовник телекомпанії.
Підозрюваний - "розвідник-снайпер", за версією слідства, стріляв зі складного вкороченого автомата Калашникова, повідомив Life.ru. За його даними, перед стріляниною підозрюваний і його командир пили спиртне.
У жовтні 2017 року Росгвардія повідомила, що в станиці Шелковській у Чечні в казармі старший лейтенант розстріляв чотирьох товаришів по службі, після цього його вбили військовослужбовці чергового підрозділу. Директор Росгвардії Віктор Золотов потім пояснив випадок побутовими проблемами стрільця і його конфліктом з командиром батальйону.
Нагадаємо, колишні учасники АТО організували банду на Буковині для розбійних нападів, їх затримали після пограбування голови суду.
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