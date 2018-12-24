У грудні 252 депутати пропустили половину голосувань у Раді

У грудні у Верховній Раді відбулося 12 пленарних засідань, на яких було 335 голосувань

У грудні 252 народних депутати пропустили половину голосувань у Верховній Раді.

61 депутат пропустив понад 90% голосувань. А 17 парламентаріїв не голосували жодного разу за поточний місяць - серед них член опозиційної політичної партії "За життя" Євгеній Мураєв, Семен Семенченко з "Самопомочі" та позафракційний Дмитро Ярош, інформує Комітет виборців України.

Також жодного разу на голосуваннях не були депутати-втікачі Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

За даними КВУ, найбільше у грудні голосували Віктор Пинзеник (100%), Михайло Бондар (99%) та Іван Спориш (99%).

Загалом у грудні у Верховній Раді відбулося 12 пленарних засідань, на яких було 335 голосувань.