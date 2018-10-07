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У Грузії дельтаплан з 70-річним українцем впав у море

Його життю і здоров'ю нічого не загрожує
У Батумі впав у море дельтаплан з двома іноземними туристами, один з яких – українець.
У Грузії дельтаплан з 70-річним українцем впав у море Фото: newsgeorgia.ge

Про це повідомляє "Новости-Грузия" з посиланням на Службу з управління надзвичайними ситуаціями Грузії.

Рятувальники оперативно витягли туристів з моря. Їх здоров'ю не загрожує небезпека.

За даними ЗМІ, випадок стався сьогодні ввечері над територією яхт-клубу Батумі. Туристами, що впали в море, є 70-річний громадянин України і 31-річний громадянин Катару.

Нагадаємо, винищувач МіГ-21 ВПС Румунії розбився під час показових виступів у суботу, 7 липня. Пілот загинув.

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10 07 2018 22:16
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