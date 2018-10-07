CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Батумі впав у море дельтаплан з двома іноземними туристами, один з яких – українець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Грузії дельтаплан з 70-річним українцем впав у море
Його життю і здоров'ю нічого не загрожує
Фото: newsgeorgia.ge
Про це повідомляє "Новости-Грузия" з посиланням на Службу з управління надзвичайними ситуаціями Грузії.
Рятувальники оперативно витягли туристів з моря. Їх здоров'ю не загрожує небезпека.
За даними ЗМІ, випадок стався сьогодні ввечері над територією яхт-клубу Батумі. Туристами, що впали в море, є 70-річний громадянин України і 31-річний громадянин Катару.
Нагадаємо, винищувач МіГ-21 ВПС Румунії розбився під час показових виступів у суботу, 7 липня. Пілот загинув.
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10 07 2018 22:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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