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У Грузії новим законом хочуть обмежити виїзд громадян до ЄС

Метою прийняття закону є посилення превентивного механізму, щоб скоротити витік у простір ЄС/Шенгену громадян Грузії, які недобросовісно використовують можливість безвізової поїздки
Підстави для відмови громадянам Грузії в перетині кордону країни можуть бути розширені.
У Грузії новим законом хочуть обмежити виїзд громадян до ЄС Фото: gettyimages.com

Такі зміни передбачені законопроектом "Про порядок виїзду з Грузії і в'їзду в Грузію громадян Грузії", повідомляє "Грузія онлайн".

За словами ініціаторів законопроекту, метою прийняття закону є посилення превентивного механізму в рамках існуючих ресурсів, щоб скоротити витік у простір ЄС/Шенгену громадян Грузії, які недобросовісно використовують можливість безвізової поїздки.

Відповідно до законопроекту, якщо на прикордонному пункті Грузії буде встановлено, що громадянин їде в країну ЄС/Шенгену, йому може бути відмовлено в перетині кордону, якщо:

  • у нього немає паспорта, виданого протягом останніх 10 років, та термін дії якого складає не менше 3 місяців до дня повернення в Грузію;
  • зворотного квитка;
  • чинного бронювання готелю/житлової квартири, або якого-небудь іншого підтверджуючого документа і адреси або адреси приймаючого, який легально проживає на території країни простору ЄС/Шенгену;
  • пасажирської страховки;
  • документа, що підтверджує фінансове забезпечення поїздки.

Ініціаторами законопроекту є члени парламентської більшості Арчіл Талаквадзе, Ека Беселія, Мамука Мдинарадзе, Георгій Вольські, Кахабер Кучава, Отар Данелія, Георгій Хатидзе і Звіад Квачантирадзе.

Нагадаємо, що ЄС передбачив у 2016 році механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у тому разі, якщо їхні громадяни порушуватимуть умови "безвізу". До запровадження "безвізу" з Грузієюв німецьких урядових колах висловлювали побоювання, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, криміногенна ситуація в Німеччині внаслідок "безвізу" може погіршитися.

 

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11 05 2018 11:52
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