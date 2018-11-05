У Грузії новим законом хочуть обмежити виїзд громадян до ЄС

Метою прийняття закону є посилення превентивного механізму, щоб скоротити витік у простір ЄС/Шенгену громадян Грузії, які недобросовісно використовують можливість безвізової поїздки

Підстави для відмови громадянам Грузії в перетині кордону країни можуть бути розширені.

Такі зміни передбачені законопроектом "Про порядок виїзду з Грузії і в'їзду в Грузію громадян Грузії", повідомляє "Грузія онлайн".

За словами ініціаторів законопроекту, метою прийняття закону є посилення превентивного механізму в рамках існуючих ресурсів, щоб скоротити витік у простір ЄС/Шенгену громадян Грузії, які недобросовісно використовують можливість безвізової поїздки.

Відповідно до законопроекту, якщо на прикордонному пункті Грузії буде встановлено, що громадянин їде в країну ЄС/Шенгену, йому може бути відмовлено в перетині кордону, якщо:

у нього немає паспорта, виданого протягом останніх 10 років, та термін дії якого складає не менше 3 місяців до дня повернення в Грузію;

зворотного квитка;

чинного бронювання готелю/житлової квартири, або якого-небудь іншого підтверджуючого документа і адреси або адреси приймаючого, який легально проживає на території країни простору ЄС/Шенгену;

пасажирської страховки;

документа, що підтверджує фінансове забезпечення поїздки.

Ініціаторами законопроекту є члени парламентської більшості Арчіл Талаквадзе, Ека Беселія, Мамука Мдинарадзе, Георгій Вольські, Кахабер Кучава, Отар Данелія, Георгій Хатидзе і Звіад Квачантирадзе.