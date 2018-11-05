У Грузії новим законом хочуть обмежити виїзд громадян до ЄС
Такі зміни передбачені законопроектом "Про порядок виїзду з Грузії і в'їзду в Грузію громадян Грузії", повідомляє "Грузія онлайн".
За словами ініціаторів законопроекту, метою прийняття закону є посилення превентивного механізму в рамках існуючих ресурсів, щоб скоротити витік у простір ЄС/Шенгену громадян Грузії, які недобросовісно використовують можливість безвізової поїздки.
Відповідно до законопроекту, якщо на прикордонному пункті Грузії буде встановлено, що громадянин їде в країну ЄС/Шенгену, йому може бути відмовлено в перетині кордону, якщо:
- у нього немає паспорта, виданого протягом останніх 10 років, та термін дії якого складає не менше 3 місяців до дня повернення в Грузію;
- зворотного квитка;
- чинного бронювання готелю/житлової квартири, або якого-небудь іншого підтверджуючого документа і адреси або адреси приймаючого, який легально проживає на території країни простору ЄС/Шенгену;
- пасажирської страховки;
- документа, що підтверджує фінансове забезпечення поїздки.
Ініціаторами законопроекту є члени парламентської більшості Арчіл Талаквадзе, Ека Беселія, Мамука Мдинарадзе, Георгій Вольські, Кахабер Кучава, Отар Данелія, Георгій Хатидзе і Звіад Квачантирадзе.
Нагадаємо, що ЄС передбачив у 2016 році механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами у тому разі, якщо їхні громадяни порушуватимуть умови "безвізу". До запровадження "безвізу" з Грузієюв німецьких урядових колах висловлювали побоювання, що через значну кількість квартирних крадіжок, які вчиняє організована злочинність з Грузії, криміногенна ситуація в Німеччині внаслідок "безвізу" може погіршитися.
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