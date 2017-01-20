У Грузії партія Саакашвілі відмовилася обирати лідера

Раніше частина однопартійців звинуватила лідера в тому, що він "чіпляється за владу в партії", і вийшли з неї

З'їзд партії "Єдиний національний рух" залишив пост голови вакантним до повернення Михайла Саакашвілі в Грузію.

З текстом проекту резолюції учасників з'їзду ознайомив один з лідерів партії Нугзар Циклаурі.

Про це повідомляє Грузія онлайн.

"Оскільки третій президент Грузії є засновником і лідером "Єдиного національного руху", що заклав разом з грузинським народом основу нової грузинської держави, оскільки він переслідується режимом Іванішвілі, з політичних мотивів позбавлений громадянства Грузії і сам ніколи не відмовлявся від головування в "Національному русі", ми , члени "Єдиного національного руху", постановляємо: не проводити обрання голови "Єдиного національного руху" доти, поки Михайлу Саакашвілі не буде надана можливість повернутися в Грузію і повноцінно брати участь в політичних процесах", - заявив Циклаурі.

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Після цього учасники з'їзду одноголосно проголосували за резолюцію.

Раніше в січні повідомлялося, що в Грузії стався розкол в партії Саакашвілі. Колишні однопартійці звинуватили лідера в тому, що він "чіпляється за владу в партії".

Нагадаємо, в жовтні в Грузії відбулися парламентські вибори. Перемогу в них отримала правляча партія "Грузинська мрія". Партії Михайла Саакашвілі не вдалося провести в парламент жодного кандидата за мажоритаркою.

Як інформував iPress.ua,у 2014 році Головна прокуратура Грузії оголосила у внутрішньодержавний розшук екс-президента Михайла Саакашвілі, звинувачення якому пред'явлені по трьох кримінальних справах.