У Грузії Пенсу поскаржилися на переслідування Саакашвілі
"У нас була розмова про окремо взятого Михайла Саакашвілі, людину, яка здійснила значні реформи в цій країні і перетворила Грузію на успішну державу. Говорили про те, що влада чинить гоніння опонентів і які інструменти вона використовує для цього", – сказав Мелія, повідомляє "Грузія Online".
За словами соратника Саакашвілі, він "багато говорив з приводу цього питання".
На запитання, якою був відповідь Пенса, Мелія заявив, що залишає за собою право більше про це не говорити, проте зазначив, що "звісно, людина обурена, коли чиняться гоніння президента країни і має місце, наприклад, помста".
Один із лідерів "Вільних демократів" Шалва Шавгулідзе після зустрічі зазначив, що говорив про надмірну концентрацію влади в руках чинної влади і проблеми неформального управління.
За його словами, Пенс назвав важливою цю інформацію.
А лідер "Європейської Грузії" Давид Бакрадзе за результатами зустрічі сказав, що нова адміністрація США продовжує підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії і її рух в НАТО.
Лідер "Руху за творення" Давид Усупашвілі зазначив, що економічна допомога США буде залежати від демократичних процесів у Грузії.
"Я запропонував пану віце-президенту домовитися за формулою: якщо Америка для них first (перша – ред.), Грузія повинна бути next (наступною – ред.), а з нашого боку буде Georgia first і America next. Так і домовилися", – заявив Усупашвілі.
Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.
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Ситуацію з громадянством Саакашвілі Президент України досі ніяк не коментує.
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