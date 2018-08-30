Україна візьме учать у військових навчаннях в Грузії

Навчання, організовані спільно з європейським командуванням корпусу морської піхоти США, будуть проходити на території військової бази в Сенакі на заході Грузії

Міжнародні командно-штабні навчання Agile Spirit 2018 ("Моторний дух 2018") пройдуть в Грузії 1-11 вересня.

Участь у навчаннях, крім Грузії і США, візьмуть військовослужбовці Болгарії, Румунії, Латвії, Греції, України, Туреччини, Чехії та Естонії, повідомляє Грузія Online.

Метою навчань є підвищення рівня готовності до спільних операціях сил швидкого реагування НАТО або реагування на кризи, а також поліпшення оперативних можливостей командної ланки, планування операцій та їх проведення.

На початку серпня в Грузії пройшли багатонаціональні навчання Noble Partner 2018 ("Гідний партнер 2018"), участь в яких взяли більше 3 тисяч військовослужбовців 13 країн. У навчанні взяла участь військова техніка та авіація США, включаючи танки "Абрамс" і вертольотів "Апач".

Нагадаємо, наступного місяця Росія проведе найбільші за майже чотири десятки років військові навчання – "Восток-2018". До навчань залучать 300 тисяч військових, 36 тисяч одиниць військової техніки та понад тисячу літальних апаратів.