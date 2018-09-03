У Грузії розглядають прискорений варіант вступу в НАТО

Грузія може стати членом Альянсу після внесення поправок у статтю 6 Північноатлантичного договору 1949 року

Грузинський парламент розглядає можливість реалізації прискореної стратегії вступу країни в НАТО після майже десятирічних невдалих спроб вступити у військовий альянс.

"Голос Америки" повідомляє, що керівництво Грузії серйозно вивчає варіант прискореного приєднання до Альянсу, який недавно був висунутий одним з аналітичних центрів у Вашингтоні.

"Відповідно до наших національних пріоритетів і консультацій з нашими стратегічними партнерами, ми зробимо все можливе, щоб прискорити нашу інтеграцію", - заявив спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.

Він послався на пропозицію американського Фонду "Спадщина" розглянути варіант приєднання до Альянсу, за яким під дію статті 5 договору про колективну оборону тимчасово не підпадали б окуповані Росією території Абхазії і Південної Осетії.

Відзначимо, що в статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку йдеться, що напад на одну з країн-учасниць договору вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу. Вважається, що з цієї причини Москва рішуче виступає проти приєднання Грузії до Північноатлантичного альянсу.

"Багато хто побоюється, що членство Грузії в НАТО означатиме автоматичну війну з Росією в окупованих регіонах, - сказав Лук Коффі, американський аналітик, який виступив з пропозицією про прискорений варіант приєднання до Альянсу. - Грузія може бути запрошена до НАТО шляхом внесення поправок до статті 6 Північноатлантичного договору 1949 року".

Стаття 6 визначає конкретні території в межах цієї країни, які підпадають під гарантію безпеки статті 5 Північноатлантичного договору.

"Ця поправка може бути зроблена разом з протоколом приєднання Грузії, як це було в 1951 році, коли Туреччина і Греція приєдналися до Альянсу", - сказав Коффі, додавши, що при цьому має бути зазначено, що відновлення територіальної цілісності Республіки Грузія має бути досягнуто мирним дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що 28 лютого Президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції "Виклики – 2018" заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук наголосив, що підтримує таку пропозицію Президента Петра Порошенка.

Посол України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна вже зараз частково виконує умови членства в Північноатлантичному альянсі.

За його словами, подавати заявку про вступ до НАТО варто тоді, коли члени Альянсу "будуть готові нас прийняти та готові відкрити свої обійми, щоб Україна стала однією з них".